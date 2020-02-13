Стрельба в Харькове: задержан патрульный, который ранил пассажира иномарки во время преследования

Потерпевший мужчина получил два огнестрельных ранения. Сейчас он находится в больнице в тяжелом состоянии.

В Харькове задержан патрульный полицейский, который ранил пассажира иномарки во время преследования.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области, ночью 13 февраля экипажу патрульных полицейских от граждан поступила информация о том, что на улице Зубарева трое мужчин распивают алкогольные напитки и намерены ехать на автомобиле Subaru Forester.

Отмечается, что сотрудники патрульной полиции отреагировали на соответствующую информацию и нашли указанных граждан и автомобиль. Однако водитель иномарки попытался скрыться от патрульных и не реагировал на требования остановиться, началось преследование.

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Согласно информации ведомства, во время преследования служебный автомобиль полицейских застрял в поле возле села Хролы Харьковского района.

«С целью остановки транспортного средства старший лейтенант полиции произвел три выстрела в автомобиль Subaru Forester, но машина исчезла», - говорится в сообщении.

Позже выяснилось, что водитель преследуемого автомобиля самостоятельно доставил в больницу Харькова пассажира, получившего два огнестрельных ранения. Сейчас он находится в больнице в тяжелом состоянии.

Как отметили в прокуратуре, работника патрульной полиции, применившего огнестрельное оружие, в результате чего был ранен гражданин, задержан в порядке статьи 208 УПК Украины.

Проводятся первоочередные следственные действия в уголовном производстве, начатом по факту превышения власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа (ч.3 ст.365 УК Украины). Следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Решается вопрос об уведомлении задержанному патрульному о подозрении и избрании в отношении его меры пресечения и отстранения от должности.

Указанное уголовное производство расследует территориальное управление ГБР в городе Полтава. Оперативное сопровождение осуществляет Харьковское управление ГБР Национальной полиции Украины.