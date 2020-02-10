Грустный харьковчанин вызвал полицию, потому что хотел пообщаться с патрульными

Мужчина попытался дать полицейским взятку - теперь ему грозит уголовная ответственность.

В Харькове мужчина вызвал полицию ради развлечения, а когда патрульные начали составлять на него административный протокол, попытался дать им взятку. Теперь шутнику грозит уголовная ответственность.

Читайте такжеВ Киеве станции метро возобновили работу после ложного сообщения о минировании

Как сообщает в Facebook пресс-служба патрульной полиции Харьковской области, экипаж патрульной полиции прибыл на жалобу в Слободском районе. Заявитель сообщил, что ему стало грустно и таким образом он решил себя развлечь и пообщаться с полицейскими.

Патрульные сообщили мужчине, что на него будет составлен административный материал по статье 183 КУоАП (заведомо ложный вызов специальных служб).

Тогда мужчина начал предлагать полицейским взятку в 50 долларов США. Те ответили категорическим отказом и неоднократно предупредили о наступлении уголовной ответственности за предложение взятки. Впрочем, нарушитель настаивал, и в конце концов попытался положить купюру в карман полицейской.

Эпизод зафиксировали нагрудные бодикамеры патрульных, после чего на место вызвали следственно-оперативную группу. Следователь рассмотрит вопрос о квалификации действий гражданина по ст.369 УК (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).

Ранее в Сумской области полиция задержала 55-летнего мужчину, который сделал ложное сообщение о заминировании одного из мостов области на автодороге в харьковском направлении.

По словам задержанного, сообщить о заминировании он решил из-за того, что не может найти себе работу и ему «все надоело».