В Венгрии в ДТП попал автобус с украинцами, есть погибшие и травмированные

Авария произошла на автостраде М3 в направлении Будапешта, неподалеку от города Кал.

В Венгрии в ДТП попал автобус с украинцами, погибло два человека, еще семь получили травмы.

Читайте такжеВ Польше сгорел автобус из Украины (видео)

Авария произошла вчера на 98-м километре автострады М3 в направлении Будапешта, неподалеку от города Кал, сообщает издание BPIAutosok.hu.

По имеющимся данным, две машины столкнулись на шоссе. В этой аварии никто не пострадал. Авто остановились на обочине.

Затем появился микроавтобус украинской регистрации, который затормозил в последнюю минуту и врезался в эти автомобили.

Один гражданин Украины погиб на месте происшествия, а еще восемь человек были доставлены в больницу на машинах скорой помощи. Один из пострадавших скончался позже в больнице.