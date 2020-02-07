Огнестрельное ранение и обстрелянные авто: опубликованы фото последствий утреннйо перестрелки в Мукачево

По данным правоохранителей, в результате стрельбы пострадали два человека.

Появились фото с последствиями утренней перестрелки в Мукачево, в результате которой пострадали двое мужчин.

Снимки опубликовал закарпатский журналист Виталий Глагола в своем Telegram-канале.

На фото видно, что один из двух пострадавших получил огнестрельное ранение. Также следы стрельбы видны на автомобилях.

Как сообщал УНИАН, сегодня около 10 часов утра в Мукачево на улице Сеченова произошла стрельба. В полиции рассказали, что в результате нее пострадали двое мужчин.