Огнестрельное ранение и обстрелянные авто: опубликованы фото последствий утреннйо перестрелки в Мукачево
13:13, 07 февраля 2020Происшествия
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По данным правоохранителей, в результате стрельбы пострадали два человека.
В Мукачево утром стреляли / Mukachevo.net
Появились фото с последствиями утренней перестрелки в Мукачево, в результате которой пострадали двое мужчин.
Снимки опубликовал закарпатский журналист Виталий Глагола в своем Telegram-канале.
На фото видно, что один из двух пострадавших получил огнестрельное ранение. Также следы стрельбы видны на автомобилях.
Как сообщал УНИАН, сегодня около 10 часов утра в Мукачево на улице Сеченова произошла стрельба. В полиции рассказали, что в результате нее пострадали двое мужчин.
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