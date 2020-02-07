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Огнестрельное ранение и обстрелянные авто: опубликованы фото последствий утреннйо перестрелки в Мукачево

13:13, 07 февраля 2020
Происшествия
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В Мукачево утром стреляли / Mukachevo.net

Снимки опубликовал закарпатский журналист Виталий Глагола в своем Telegram-канале.

На фото видно, что один из двух пострадавших получил огнестрельное ранение. Также следы стрельбы видны на автомобилях.

Как сообщал УНИАН, сегодня около 10 часов утра в Мукачево на улице Сеченова произошла стрельба. В полиции рассказали, что в результате нее пострадали двое мужчин.

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