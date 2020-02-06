В оккупированном Крыму волна насмерть смыла мужчину и девушку
11:00, 06 февраля 2020Происшествия
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В момент несчастного случая волнение моря составляло около четырех баллов.
Туристов нашли мертвыми / фото: "МЧС Крыма"
В оккупированному Крыму гигантская волна насмерть смыла двух туристов, стоявших на пирсе.
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Об этом сообщает так называемое «МЧС Крыма».
Инцидент произошел около полудня в среду, 5 февраля, в районе пляжа «Ласточкино гнездо» в Ялте.
По информации спасателей, мужчину и девушку смыло в море потоком воды. В их поисках были задействованы водолазы-спасатели и рыболовецкие суда.
Туристов нашли мертвыми. В момент несчастного случая волнение моря составляло около четырех баллов и была зафиксирована низкая температура воды.
Как сообщал УНИАН, в Одессе на одном из местных пляжей морская волна смыла с пирса молодую девушку. Впоследствии, спасатели достали ее тело из воды.
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