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В оккупированном Крыму волна насмерть смыла мужчину и девушку

11:00, 06 февраля 2020
Происшествия
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Туристов нашли мертвыми / фото: "МЧС Крыма"

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Об этом сообщает так называемое «МЧС Крыма».

Инцидент произошел около полудня в среду, 5 февраля, в районе пляжа «Ласточкино гнездо» в Ялте.

По информации спасателей, мужчину и девушку смыло в море потоком воды. В их поисках были задействованы водолазы-спасатели и рыболовецкие суда.

Туристов нашли мертвыми. В момент несчастного случая волнение моря составляло около четырех баллов и была зафиксирована низкая температура воды.

Как сообщал УНИАН, в Одессе на одном из местных пляжей морская волна смыла с пирса молодую девушку. Впоследствии, спасатели достали ее тело из воды.

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