В Киеве из обменного пункта похитили 9 миллионов гривень

Работнице обменника и ее сообщнику, который отбывал наказание с 2011 года и недавно вышел из тюрьмы, сообщено о подозрении.

В Киеве из пункта обмена валют похитили 9 млн грн.

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Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры города Киева.

"В январе 2020 года работница обменного пункта вместе с сообщником, который с 2011 по 2019 год отбывал наказание на временно неподконтрольной территории т. н. "ЛНР", разработали план похищения денежных средств, находившихся в сейфе пункта обмена валют. В ходе подготовки к преступлению женщина предоставила сообщнику дубликат ключей от дверей и сейфа и назвала пароль от сигнализации", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 29 января, дождавшись наполнения сейфа наибольшей суммой наличных, работница обменного пункта сообщила об этом своему сообщнику, а сама с целью обеспечения алиби вместе с коллегой вызвала такси и поехала домой.

Ночью сообщник беспрепятственно проник в помещение и похитил из сейфа валюту на 9 млн грн в эквиваленте.

На следующий день сообщники разделили похищенные средства. После чего преступник приобрел внедорожник и с похищенными деньгами скрывался на территории Черниговской области.

В ходе обысков выявлены и изъяты часть похищенных средств, а также транспортное средство, приобретенное преступником.

4 февраля подозреваемых задержали. Дело открыто Печерским управлением полиции, мужчине сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 185 и ч. 2 ст. 209 Уголовного кодекса, а работнице обменника - по ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 185 и ч. 2 ст. 209 Уголовного кодекса.

Санкции статей предусматривают наказание до 15 лет лишения свободы.