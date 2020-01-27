В Киеве горит здание Минкульта, эвакуируют людей (фото, видео)

До прибытия пожарно-спасательных подразделений на безопасное расстояние вышли около 220 человек.

В Киеве из-за пожара из здания Министерства культуры, молодежи и спорта эвакуируют людей, два человека спасены.

Как сообщили в ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве, в 10:14 поступило сообщение о пожаре в трехэтажном административном здании по ул. Ивана Франко, 19 в Шевченковском районе столицы.

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На месте спасателями установлено, что пожар возник в подвале, в помещении архива.

Из-за сильного задымления проводится эвакуация людей. В ходе разведки спасены два человека с третьего этажа с помощью автолестницы. До прибытия пожарно-спасательных подразделений на безопасное расстояние вышли около 220 человек.

В 11:03 пожар площадью 30 кв. м локализован.

Для ликвидации пожара задействованы 11 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве и 41 человек личного состава.

Ликвидация пожара продолжается.

По адресу ул. Ивана Франко, 19, расположено здание Министерства культуры, молодежи и спорта.

По адресу ул. Ивана Франко, 19, расположено здание Министерства культуры, молодежи и спорта.