Пожар в колледже Одессы: суд не избрал меру пресечения экс-начальнику одесского главка ГСЧС

Во время заседания суда адвокаты бывшего чиновника заявили, что не успели ознакомиться с ходатайством прокуратуры.

Заводской районный суд Николаева не смог избрать меру пресечения экс-начальнику одесского главка ГСЧС Виктору Федорчаку, который подозревается в служебной халатности, приведшей к ряду резонансных пожаров, в том числе в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

Как сообщили УНИАН в прокуратуре Одесской области, меру пресечения бывшему чиновнику планировали избрать на сегодняшнем заседании суда.

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Во время заседания адвокаты Федорчака заявили, что их подзащитный и представляемая ими адвокатская компания только сегодня заключили соответствующий договор. Поэтому ознакомиться с материалами ходатайства прокуратуры о мере пресечения юристы не успели.

В связи с этим защитники попросили суд отложить рассмотрение ходатайства прокуратуры, представитель которой настаивал на проведении заседания сегодня.

Как отмечается, прокуратура настаивает на избрании меры пресечения Федорчаку в виде домашнего ареста.

Заслушав стороны, суд отложил заседание.

Как сообщал УНИАН, утром 4 декабря 2019 года в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на 3-м этаже 6-этажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого составила 4 тыс. кв. м. В этом угловом здании размещались 19 различных организаций, учреждений.

В результате пожара погибли 16 человек, пострадали более 30 человек.

Правительственная комиссия назвала причиной пожара в колледже возгорание бытового электрооборудования.

Правоохранители объявили о подозрении в служебной халатности директору колледжа Любови Кочерге, завхозу учебного заведения Татьяне Фомич и бывшему начальнику Главного управления ГСЧС в Одесской области Виктору Федорчаку. Последнего подозревают в служебной халатности, приведшей в Одессе к ряду пожаров со смертельным исходом – в детском лагере «Виктория», в Одесском областном центре психического здоровья, в отеле «Токио Стар» и в колледже.

Кочерге суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, Фомич – ночного домашнего ареста.

По факту пожара открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, в связи с пожаром ГБР проводит расследование по факту служебной халатности сотрудников регионального главка ГСЧС (ч. 2 ст. 367 УКУ).

В связи с пожаром уволены начальник Главного управления ГСЧС в Одесской области Виктор Федорчак и один из его заместителей Михаил Вовк.