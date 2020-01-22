"Взорвали все петарды на балконе": в полиции рассказали подробности взрыва в Днепре

Пострадали двое людей.

В патрульной полиции Днепропетровской области рассказали подробности вечернего взрыва в одном из домов Днепра, в результате которого пострадали двое людей.

Об этом сообщается на странице подразделения в Facebook.

О взрыве правоохранителям сообщили свидетели, которые рассказали, что из окон на третьем этаже посыпались стекла и слышались крики людей.

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"Как выяснилось, в одной из квартир дома мужчина, по его словам, решил взорвать на балконе петарды все вместе. В результате произошел взрыв такой силы, что он и женщина, которая находилась в это время неподалеку в комнате, получили тяжелые травмы. Мужчине ампутировало руку по локоть, а женщина получила открытую черепно-мозговую травму. Пострадавших в тяжелом состоянии госпитализировали", - говорится в сообщении.

На место была вызвана следственно-оперативная группа полиции для выяснения всех обстоятельств инцидента.

Ранее сегодня УНИАН сообщал о взрыве в одном из домов Днепра.