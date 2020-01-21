В Тернополе задержали сотрудника Фонда соцстрахования, который требовал у мужчины половину положенных выплат за потерю работоспособности

Злоумышленника задержали после получения 20 тысяч гривень от охранника агропредприятия, который травмировался, защищая земельные наделы от рейдеров.

В Тернополе при получении взятки в размере 20 тыс. грн задержан один из руководителей областного управления Фонда социального страхования Украины.

Как сообщили УНИАН в секторе коммуникаций главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области, данную сумму чиновник получил вчера вечером от жителя области, который оформлял документы на возмещение страховых выплат в связи с частичной потерей трудоспособности в результате полученной травмы на работе.

«Чиновник обещал помочь мужчине получить выплаты только при условии, что тот отдаст половину полученных средств», - сообщил начальник управления стратегических расследований НП в Тернопольской области Василий Джиджора.

Деньги мужчине пришли на банковскую карточку, чиновник вызвал его к себе, чтобы тот отдал оговоренную сумму. При передаче средств чиновника задержали оперативники управления стратегических расследований области совместно с следователями ГУНП и работниками СБУ под процессуальным руководством прокуратуры области.

В областной прокуратуре корреспонденту УНИАН уточнили, что выплату получил охранник местного агропредприятия, который получил травму, защищая земельные наделы от рейдерского захвата.

Чиновник областного управления Фонда социального страхования Украины задержан, решается вопрос об объявлении подозрения и избрании меры пресечения. Данный факт внесен в ЕРДР согласно ст. 368 ч. 3 УК (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом).

В то же время, как сообщают местные СМИ, задержали начальника отдела медицинских и социальных услуг управления Фонда социального страхования Украины в Тернопольской области Руслана Мостового, который во времена президентства Виктора Януковича занимал должность начальника областного управления здравоохранения.