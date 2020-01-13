В Киеве кипятком залило крупный торговый центр (видео)

На опубликованном видео видно, что территория рядом с торговым центром затоплена горячей водой.

Вечером 13 января в Голосеевском районе Киева рядом с ТРЦ Ocean Plaza прорвало трубу с горячей водой.

Проезжую часть вблизи торгового центра затопило кипятком, сообщает "Киев Оперативный" на странице в Facebook.

На опубликованном видео видно, что территория рядом с торговым центром затоплена горячей водой. Залило также и первый этаж торгового центра. Как сообщается, людей эвакуируют из торгового центра.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

Между тем, в КП "Киевпастранс" предупредили, что из-за прорыва теплотрассы возле ТРЦ задерживается движение троллейбусов №12, 42Д, 43, 50 и автобусов №20, 27, 51, 52.

Напомним, в начале ноября прошлого года в центре Киева на пересечении улиц Саксаганского и Шота Руставели прорвало теплосеть.