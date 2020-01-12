В Иране создали рабочую группу для помощи семьям жертв трагедии украинского "Боинга"

Иранские военные ошибочно сбили украинский авиалайнер 8 января, экипаж и пассажиры погибли.

В Иране создали специальную рабочую группу для помощи в решении консульских вопросов жертв катастрофы лайнера Boeing 737 "Международных авиалиний Украины", ошибочно сбитого иранскими военными.

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Как сообщает ТСН со ссылкой на агентство Mehr, соответствующее заявление сделал представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

По словам Мусави, группе, которая относится к одному из подразделений иранского дипведомства, было поручено немедленно начать работу по консульской помощи в соответствии с запросами семей жертв трагедии. Он выразил надежду, что такая мера поможет хотя бы немного облегчить страдания родных погибших.

Как сообщал УНИАН, 8 января возле аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране разбился самолет рейса PS752 компании "Международные авиалинии Украины", погибли 167 пассажиров и 9 членов экипажа. На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины (экипаж и два пассажира).

11 января, президент Ирана Хасан Роухани официально признал, что украинский лайнер был сбит "в результате непреднамеренной человеческой ошибки" и пообещал привлечь к ответственности виновных в сбитии самолета. Киев настаивает на проведении открытого расследования, ожидает возвращения тел погибших до 19 января и выплат компенсаций.