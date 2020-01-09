В Одесской области дети пожаловались на родителей в полицию, потому что те регулярно с них издевались

Осенью 2019 года супруги уже подвергались административному взысканию за совершение домашнего насилия над 9-летним сыном и 8-летней дочкой.

В Одесской области на супругов – 36-летней женщины и 48-летнего мужчины – правоохранители составили протокол по ч.2 ст.173-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Пара регулярно издевалась над своими детьми, а те пожаловались в полицию.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

Читайте такжеВ Кировоградской области расстреляли семью (фото)

Отмечается, что осенью 2019 года супруги уже подвергались административному взысканию за совершение домашнего насилия над 9-летним сыном и 8-летней дочкой. Ситуация повторилась, когда во время «воспитательного» процесса супруги решили усилить эффект нецензурной бранью в сторону детей.

Когда агрессия взрослых чуть не дошла до физического наказания, а нетрезвый отец на глазах перепуганных сына и дочери начал толкать еще и мать, мальчик успел обратиться за помощью к полиции.

«Супруги уже привлекалось к административной ответственности за аналогичное поведение, однако надлежащих выводов они не сделали и вновь позволили себе оказать психологическое давление на детей. На обоих родителей полицейские составили протоколы по ч.2 ст.173-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Наказание за указанные деяния им определит суд», - рассказала старший инспектор сектора ювенальной превенции Измаильского ОП Ольга Владичко.

Как сообщал УНИАН, в городе Подольск Одесской области неизвестные жестоко избили военнослужащего, ветерана АТО Сашу Ангела.