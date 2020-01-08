В Луцке из окна 7-го этажа выпало двое 15-летних девочек: одна погибла, другая – в реанимации

Пострадавшими оказались жительницы Луцкого района и Винницкой области.

В Луцке в результате падения из окна седьмого этажа жилого дома погибла 15-летняя девочка, ее одногодка госпитализирована.

Как информирует сектор коммуникации Главного управления Национальной полиции в Волынской области, сегодня после обеда в полицию поступило сообщение о том, что на улице Конякина из окна дома выпали двое 15-летних девушек.

На месте происшествия правоохранители предварительно установили, что девочки выпали с седьмого этажа многоэтажки. В результате падения одна девочка погибла, другая госпитализирована в отделение реанимации.

Пострадавшими оказались жительницы Луцкого района и Винницкой области.

На месте работает следственно-оперативная группа.

В полиции добавили, что после проведения первоочередных следственных действий будет решаться вопрос о предоставлении событию правовой квалификации и внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Как сообщил медицинский директор Волынского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Андрей Абрамов, карета скорой помощи прибыла на место происшествия через 4 минуты. Медики констатировали смерть одной из девушек, другую – в тяжелом состоянии доставили в реанимационное отделение областной детской больницы.

По словам Абрамова, у нее тяжелая политравма - повреждены позвоночник, голова, живот и другие части тела.