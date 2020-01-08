Брифинг руководства МАУ относительно катастрофы в Иране (прямая трансляция)

Руководство авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) проводит брифинг в международном аэропорту "Борисполь". Планируемая дата начала - 10:00.

Об этом говорится в сообщении на странице МАУ в Facebook.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 8 января, в Иране потерпел катастрофу украинский самолет «Международных авиалиний Украины», пассажиры и экипаж погибли.