Брифинг руководства МАУ относительно катастрофы в Иране (прямая трансляция)
10:05, 08 января 2020Происшествия
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Иллюстративное фото УНИАН
Руководство авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) проводит брифинг в международном аэропорту "Борисполь". Планируемая дата начала - 10:00.
Об этом говорится в сообщении на странице МАУ в Facebook.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 8 января, в Иране потерпел катастрофу украинский самолет «Международных авиалиний Украины», пассажиры и экипаж погибли.
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