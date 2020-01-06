В Одессе задержали подозреваемых в жестоком убийстве двух девушек на Подоле в Киеве - СМИ (фото)

Правоохранители задержали их около 5 утра.

Утром 6 января в Одессе правоохранители задержали подозреваемых в жестком убийстве на Подоле в Киеве.

Об этом стало известно ТСН из собственных источников в полиции. Задержание произошло около 4:40 утра.

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Сейчас с подозреваемыми проводятся следственные действия. После этого им должны вручить подозрения и избрать меру пресечения.

В свою очередь, сайт "Обозреватель" назвал имена подозреваемых в убийстве двух девушек в Киеве на съемной квартире - Сергей Ксендзик и Елизавета Бершацкая. В Facebook dtp.kiev.ua опубликовали их фото:

Напомним, тела девушек были обнаружены в съемной квартире 4 января. Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. После этого полиция объявила в розыск 34-летнего мужчину и 20-летнюю девушку, которые сняли эту квартиру на новогоднюю ночь.