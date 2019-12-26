В Львове дерзкий водитель на Mercedes протаранил авто полиции и лихо скрылся (видео)

Водитель уперся бампером в машину полицейских и просто протолкнул ее вперед, освободив проезд.

Во Львове водитель за рулем Mercedes протаранил автомобиль полицейских, после чего скрылся с места происшествия на глазах у растерявшихся правоохранителей.

Видео инцидента опубликовано на Facebook-странице "Оперативный".

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Судя с видеозаписи, полицейские, вероятно, оформляли ДТП. Часть дороги была перекрыта эвакуатором, а на другой полосе был припаркован автомобиль полиции.

Водитель машины Mercedes начал сигналить, вероятно для того, чтобы правоохранители разблокировали проезд. Полицейские в ответ стали требовать, чтобы водитель вышел из ато.

Однако вместо того, чтобы выйти из авто, дерзкий водитель Mercedes тронулся с места, уперся бампером в машину полицейских и просто протолкнул ее вперед, освободив проезд. После этого он уехал с места инцидента. А полицейские запрыгнули в свое авто и бросились ему вдогонку.

Удалось ли полицейским остановить дерзкого водителя - неизвестно.

Как сообщал УНИАН, во Львове за одну ночь неизвестные разбили сразу четыре остановки общественного транспорта.