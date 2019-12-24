"Мусоровозка, выходи нах**": в Запорожье водитель маршрутки избил инвалида на костылях (видео)
15:50, 24 декабря 2019Происшествия
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Конфликт между водителем и пассажиром начался из-за грязной одежды последнего.
Водитель бил мужчину кулаком по голове / скриншот
В Запорожье водитель маршрутки на глазах у пассажиров избил мужчину на костылях.
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Видео инцидента опубликовали в Тelegram-канале "Це Запоріжжя".
Конфликт между водителем и мужчиной начался из-за грязной куртки пассажира. Это разозлило водителя, поэтому он пустил в ход нецензурную брань и кулаки. Водитель бил пассажира по голове и заставлял его снять куртку и вывернуть. Когда куртку вывернули, мужчина остался стоять в салоне, а водитель сел за руль.
Другие пассажиры никак не отреагировали на избиение мужчины. Часть из них снимала инцидент на видео, другие спокойно проходили по салону.
Как сообщал УНИАН, 26 ноября в одной из маршруток Днепра несколько пассажиров устроили драку.
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