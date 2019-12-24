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"Мусоровозка, выходи нах**": в Запорожье водитель маршрутки избил инвалида на костылях (видео)

15:50, 24 декабря 2019
Происшествия
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Водитель бил мужчину кулаком по голове / скриншот

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Видео инцидента опубликовали в Тelegram-канале "Це Запоріжжя".

Конфликт между водителем и мужчиной начался из-за грязной куртки пассажира. Это разозлило водителя, поэтому он пустил в ход нецензурную брань и кулаки. Водитель бил пассажира по голове и заставлял его снять куртку и вывернуть. Когда куртку вывернули, мужчина остался стоять в салоне, а водитель сел за руль.

Другие пассажиры никак не отреагировали на избиение мужчины. Часть из них снимала инцидент на видео, другие спокойно проходили по салону.

Как сообщал УНИАН, 26 ноября в одной из маршруток Днепра несколько пассажиров устроили драку.

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Теги: #маршрутка#Запорожьепогода в Запорожье