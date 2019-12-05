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Пожар в колледже в Одессе: в больнице находятся 27 пострадавших

07:43, 05 декабря 2019
Происшествия
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В мэрии Одессы рассказали хронологию события / facebook.com/kotlyar.od

Об этом в Facebook сообщил заместитель городского головы Одессы Андрей Котляр.

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Среди пострадавших есть как взрослые, так и дети – учащиеся колледжа.

Кроме того, Котляр рассказал хронологию события. Так, во время ликвидации пожара спасатели эвакуировали работников заведения и соседних учреждений, припаркованные автомобили. В рамках мер безопасности ГСЧС также перекрыла близлежащие улицы и окружила дороги.

Как сообщал УНИАН, утром 4 декабря в центре Одессы возник пожар в учебном корпусе Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. По факту пожара открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) УК Украины.

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Теги: #Одесса#дети#пожарпогода в Одессе