Обстрел Range Rover с ребенком в Киеве: неизвестный покушался на депутата – СМИ

Сообщается, что погибший мальчик был сыном депутата.

В Киеве во время обстрела автомобиля покушались на депутата Киевоблсовета Вячеслава Соболева.

Читайте такжеВ центре Киева обстреляли Range Rover: погиб ребенок (фото, видео)Об этом пишет Обозреватель со ссылкой на источник. Отмечается, что сам бизнесмен не пострадал. От полученных травм скончался ребенок, который также находился внутри.

Эту информацию также подтвердил журналист Денис Бигус, отметив, что Соболев арендовал джип. Уточняется, что погибшим был его ребенок.

Известно, что Вячеслав Соболев – украинский экономист, кандидат экономических наук, бизнесмен.

В 2002 году он был избран депутатом городского совета от Донецка. С апреля 2005 года он занимал должность заместителя городского головы Донецка по вопросам деятельности исполнительных органов власти. Позже работал в Совете национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

Более того, занимал должность заместителя председателя правления, а позже и председателя правления НАК «Нафтогаз Украины». В 2015 стал депутатом Киевского облсовета от БПП.

Как сообщал УНИАН, 1 декабря в Киеве неизвестный обстрелял внедорожник, в результате чего погиб 3-летний мальчик.