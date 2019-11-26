Идешь к гинекологу, а попадаешь в порно: в Одессе врачи установили скрытую камеру

Неустановленные лица опубликовали сборник видеозаписей порнографического характера с камер наблюдения.

В Одесском областном онкологическом диспансере на Слободке в кабинете гинекологии полтора года работала скрытая камера. Видеозаписи продавали за рубеж для размещения на порносайтах.

Читайте также20-летняя мать на Киевщине родила ребенка и выбросила из окна: подробности жуткого уступка

С материалами дела можно ознакомиться в официальном реестре судебных решений.

Досудебным расследованием установлено, что в кабинете врача находилась скрытая камера, которая проводила съемку проведения УЗИ. При этом пациентам не сообщали о наличии камеры и видеофиксации прохождения процедуры УЗИ.

Впоследствии неустановленные лица опубликовали сборник видеозаписей порнографического характера с камеры. В указанных видеоматериалах находятся записи с начала 2018 года по апрель 2019 года.

Как сообщал УНИАН, в одном из сел Полтавского района 33-летний ранее не судимый мужчина организовал у себя дома порностудию и принуждал к «сотрудничеству» несовершеннолетнюю односельчанку.