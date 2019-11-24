В Одессе пострадал патрульный во время попытки задержать психически больного мужчину с топором

Агрессивный мужчина, который бросался обломками шифера, находился в розыске за побег из психиатрической больницы.

В Одессе пострадал патрульный полицейский при падении с высоты, пытаясь задержать на крыше хозяйственной постройки психически больного мужчину с топором.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления патрульной полиции в Одесской области, в субботу около 16:00, патрульные получили сообщение об агрессивном мужчине на улице Достоевского.

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Прибывшие на место инспекторы обнаружили неизвестного, у которого были признаки психического расстройства. В частности, мужчина влез на крышу хозпостройки, разрушал ее и бросал камни по окнам жилых домов. На просьбы полицейских прекратить, он не реагировал, вел себя неадекватно, выкрикивал нецензурные слова.

«Через некоторое время после тщетных уговоров, один из инспекторов вылез на крышу, чтобы снять мужчину, но тот начал бросаться в инспектора шифером. Полицейский не удержался и упал с крыши. Его передали врачам скорой помощи», - говорится в сообщении.

В дальнейшем мужчину удалось снять со здания и передать специализированной медицинской помощи. Впоследствии выяснилось, что этот 31-летний мужчина находился в розыске за побег из психиатрической больницы.

По словам очевидцев, злоумышленник, взяв с собой топор, нож и сапку, залез на крышу, начал разбирать дымоход и бросать кирпичи в близлежащие дома и находившиеся в досягаемости автомобили. Соседи говорят, что задержанный живет на своем участке без света газа, воды, является психически больным.

Как рассказал свидетель происходящего Денис Шацило, когда по вызову приехал первый экипаж патрульных, мужчина бросил в служебный автомобиль кирпич, попав в капот.

«Психопата уговорить не удавалось ни его матери, ни вежливым копам… Пока он бегал по крышам соседей, ломая сапкой шифер и, кидаясь в людей, пришлось разрядить в него две обоймы с травмата исключительно в рамках самообороны, но боли этот психически больной человек не чувствует…», - рассказал Шацило.

Затем приехал второй экипаж, но неадекватный одессит продолжал бросаться камнями. Тогда один из патрульных влез на крышу, но злоумышленник «с сапкой и топором победил» - полицейский упал примерно с 5-метровой высоты.

На место происшествия прибыли сотрудники спецподразделения «ТОР» (тактико-оперативное реагирование), которые на крыше обезоружили и задержали злоумышленника.

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