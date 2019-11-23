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Ворвались в офис в балаклавах: в Днепре жестоко избили активистов (фото)

02:11, 23 ноября 2019
Происшествия
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Владислав Мельничук является руководителем Сообщества активной молодежи / фото: Владислав Мельничук/Facebook

Об этом на своей странице в Facebook написал один из пострадавших активистов Владислав Мельничук.

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«Вчера, 22 ноября, около 22 часов вечера, пятеро молодых людей в балаклавах ворвались в помещение "Просвіти" в Днепре и напали на меня и Вирослава Цюпьяка. Избиение было в помещении общественной организации при свидетелях. Сейчас пишем заявление в полицию и едем в больницу. Есть травмы черепа, челюсти и носа», - рассказал он.

Владислав Мельничук является руководителем Сообщества активной молодежи.

Как сообщил активист Олег Слабоспицкий, пострадавшие уже написали заявление в полицию. С них сняли побои.

фото: Владислав Мельничук/Facebook
фото: Владислав Мельничук/Facebook

Как сообщал УНИАН, в октябре в Запорожье напали на известную активистку.

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Теги: #Днепр#нападение