Ворвались в офис в балаклавах: в Днепре жестоко избили активистов (фото)

По данным пострадавшего Владислава Мельничука, пятеро молодых людей в балаклавах ворвались в помещение "Просвіти" в Днепре и напали на активистов.

В Днепре поздно вечером в пятницу, 22 ноября, жестоко избили активистов.

Об этом на своей странице в Facebook написал один из пострадавших активистов Владислав Мельничук.

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«Вчера, 22 ноября, около 22 часов вечера, пятеро молодых людей в балаклавах ворвались в помещение "Просвіти" в Днепре и напали на меня и Вирослава Цюпьяка. Избиение было в помещении общественной организации при свидетелях. Сейчас пишем заявление в полицию и едем в больницу. Есть травмы черепа, челюсти и носа», - рассказал он.

Владислав Мельничук является руководителем Сообщества активной молодежи.

Как сообщил активист Олег Слабоспицкий, пострадавшие уже написали заявление в полицию. С них сняли побои.

Как сообщал УНИАН, в октябре в Запорожье напали на известную активистку.