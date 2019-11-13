В Одесской области до 7 лет засудили мужчину за попытку изнасиловать школьницу

Как установило следствие, в 2012 году мужчину уже судили за аналогичный поступок.

Жителя Подольска Одесской области приговорили к 7 годам лишения свободы за попытку изнасилования несовершеннолетней.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

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По информации прокуроров, 26-летний мужчина в марте напал на девушку, схватил ее за шею, повалил на землю и хотел вступить в половые сношения.

Крики девушки услышали прохожие, и злоумышленник убежал.

Как установило следствие, в 2012 году мужчину уже судили за аналогичный поступок. С места преступления он скрылся, но правоохранители его разыскали и арестовали.

На суде 26-летний обвиняемый вину не признал: делал вид, что ничего не помнит из-за алкогольного опьянения. В то же время выводы судебно-психиатрической экспертизы свидетельствовали об обратном.

Как сообщал УНИАН, в Лодзинском воеводстве (Польша) обнаружили тела двух граждан Украины в холодильной камере для фруктов.