Возле Шулявского моста в Киеве обнаружили более 100 мин и снарядов Второй мировой (фото)

Для проведения работ по выявлению и изъятию боеприпасов были задействованы 14 человек и четыре единицы техники ГСЧС.

В столице неподалёку от Шулявского моста пиротехники изъяли более 100 боеприпасов времен Второй мировой войны.

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Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, 8 ноября в Киеве, по адресу улица Довженко, 2 (в районе Шулявского путепровода) во время отработки заявки об обнаружении боеприпасов пиротехническим подразделением ГСЧС было обнаружено значительное количество взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны.

В 3.20 9 ноября работы по изъятию боеприпасов было завершено.

Всего изъят 101 артиллерийский снаряд (47-го калибра 152 мм, 35 -го калибра 122 мм, 8-го калибра 105 мм, 11-го калибра 76 мм), три минометные мины и ода ручная граната.

Для проведения работ по выявлению и изъятию ВНП были задействованы 14 человек и четыре единицы техники ГСЧС.

Как сообщал УНИАН, коммунальщики залатали дыру в асфальте на углу улиц Саксаганского и Шота Руставели в Киеве. 5 ноября дорогу затопило кипятком из-за прорыва теплосети.