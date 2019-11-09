В Одесской области столкнулись рыболовецкие суда: один рыбак погиб

Правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии.

В Белгород-Днестровском районе Одесской области в ночь на 9 ноября столкнулись два рыбацкие судна.

Об этом сообщает местная полиция в Facebook.

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По предварительной информации, лодки столкнулись из-за густого тумана и отсутствия освещения на одном из судов.

В результате аварии один рыбак погиб и еще один – травмирован.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии и выясняют вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта ) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, в Черноморске Одесской области глухонемой страж порядка в свой День рождения убил жену за измену.