В Киеве мужчина расстрелял соседа: пострадавший в тяжелом состоянии

Огонь открывал житель жилого дома на Борщаговке.

В среду, 6 ноября, поздно вечером в Киеве в одном из жилых домов у жителей произошел конфликт с соседом. Мужчина в ответ открыл стрельбу по людям.

Об этом сообщает "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook со ссылкой на свидетеля инцидента.

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Трагедия произошла на улице Чаадаева на Борщаговке.

"Стрелял сосед, который воровал в нашем доме у всех электричество, не платит за квартиру много лет и из-за него нам не включали тепло. Сегодня, соседи собрались, чтобы высказать ему и он начал стрелять, сейчас дом оцепили, стрелявшего взяли", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавший находится в тяжелом состоянии, выживет ли он - пока неизвестно.

Как сообщал УНИАН, в Киеве на житомирской трассе неизвестный мотоциклист оставил взрывчатку на крыше 600-го «мерседеса», после чего через несколько секунд произошел мощный взрыв. Как выяснилось, было совершено покушение на бизнесмена, директора фармацевтической компании Игоря Сало.