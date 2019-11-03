Жуткая ДТП в Киеве: "Волгу" разорвало от столкновения с иномаркой, есть жертвы

Пять человек с травмами разной степени тяжести госпитализированы.

Утром в воскресенье, 3 ноября, в Голосеевском районе Киева произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб человек.

Об этом сообщает столичная полиция в Facebook.

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Авария со смертальнимы последствиями произошла на улице Заболотного.

По предварительной информации, на проезжей части водитель легковушки "ГАЗ-3110" выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с SsangYong. От удара автомобиль ГАЗ разорвало на две части.

В результате ДТП пассажирка «Волги» получила телесные повреждения, несовместимые с жизнью. Кроме того, пострадали еще 5 человек: оба водителя и 3 пассажира иномарки. Их с травмами разной степени тяжести доставлены в больницу.

Как сообщал УНИАН, в Черкасской области в ночь на 3 ноября произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика и "Жигулей", в результате которого погибли два человека.