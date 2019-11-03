В Тернопольской области грузовик заблокировали движение по международной трассе (фото)

Когда перевернувшийся грузовик уберут с дороги и восстановят движение не сообщается.

В Тернопольской области перевернувшийся грузовик полностью заблокировал движение транспорта на трассе М-19.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе патрульной полиции, ДТП произошло сегодня утром возле с. Кровинка Теребовлянского района.

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Учитывая расположение грузовика и оформления дорожно-транспортного происшествия, движение на участке трассы М-19 (Доманово - Ковель - Черновцы -Тереблече), где произошло происшествие, временно заблокировано.

Тернопольские патрульные обеспечивают безопасность дорожного движения. При этом просят водителей по возможности воспользоваться другими маршрутами.

Когда именно может быть возобновлено движение транспорта - не сообщается.

Ранее УНИАН сообщал, что в Хмельницкой области 2 ноября рейсовый автобус съехал в кювет и перевернулся. Восемь человек получили телесные повреждения различной степени тяжести.