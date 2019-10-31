В центре Киева горит жилой дом (фото, видео)

На момент приезда пожарно-спасательных подразделений площадь достигала уже около 100 кв. м.

В четверг, 31 октября, около 21:00 вспыхнула крыша в доме №2 на улице Пирогова в Шевченковском районе Киева.

Возгорание произошло на крыше шестиэтажки, сообщает Главное управление ГСЧС Украины в г. Киеве.

"На момент приезда пожарно-спасательных подразделений площадь достигала уже около 100 кв. м. Сейчас проводится эвакуация людей из здания, уже выведено около 40 человек. На месте работает 13 единиц основной и спецтехники, привлечено около 65 спасателей ГСЧС. Ликвидация продолжается. На месте работает штаб пожаротушения", - говорится в сообщении.

Предварительно, никто из местных жителей не пострадал.

Что стало причиной возгорания пока неизвестно. По данным жильцов, перед возгоранием были слышны 4 хлопка, похожие на взрывы. Сразу после этого загорелась крыша дома, пишет Информатор.

Улицу Пирогова перекрыли для проезда транспорта. Изначально огонь распространялся только на крышу дома. Однако позже пламя перекинулось на лестничные пролеты верхних этажей.

Затем пожар частично распространился на квартиры верхних этажей. Для эвакуированных жильцов на место происшествия пригнали автобус. Людей планируют перевезти в ближайший пункт обогрева.

По данным издания, по состоянию на 23:30 выгорели, как минимум, 4 квартиры.

Напомним, в понедельник, 28 октября, поздно вечером в Днепре произошел мощный взрыв на заводе в районе промзоны на вул. Байкальской, после чего возник крупный пожар.