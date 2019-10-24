На Ривненщине автобус международного сообщения попал в смертельное ДТП (фото)

Водитель погиб, а трое пассажиров госпитализированы.

В Ривненской области на автодороге Киев-Варшава, вблизи села Федоровка Сарненского района, 24 октября в 03:25 в смертельное ДТП попал автобус международного сообщения Неоплан, который ехал из Киева в Варшаву.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Главного управления ГСЧС Украины в Ривненской области, автобус столкнулся с грузовиком.

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«В результате ДТП второй водитель, который находился с правой части автобуса, погиб на месте происшествия. Трое пассажиров автобуса (взрослые) с забойными ранами госпитализированы в травматологическое отделение Сарненской ЦРБ. В автобусе находился 31 пассажир, из них 13 подростков (13-16 лет). Остальные пассажиры после осмотра работников медицинской помощи от госпитализации отказались», - отмечает пресс-служба ведомства.

Силами работников Нацполиции и спасателей была проведена доставка пассажиров с места происшествия в актовый зал административного здания патрульной полиции в города Сарны.

Спасатели ГСЧС с помощью спецоборудования деблокировали тело второго погибшего водителя из салона автобуса и провели смывание горюче-смазочных материалов с проезжей части дороги.

Сейчас обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники полиции.