В центре Николаева нашли череп, лежавшей у входа в магазин (фото)

Прибывшие на место сотрудники полиции подтвердили, что череп действительно человеческий.

Утром в понедельник, 21 октября, на остановке «ул. Садовая» в Николаеве возле продуктового магазина «Доярушка» был найден человеческий череп.

Об этом сообщили пользователи социальной сети Facebook.

“Остановка Садовая, урна возле Доярушки. 9 утра! Суровая Николаевская урна”, - сказано в публикации.

Прибывшие на место сотрудники полиции подтвердили, что череп действительно человеческий, его отправили на экспертизу.

Как рассказали «Фактам» в отделе коммуникации полиции Николаевской области, на место происшествия прибыли сотрудники следственно-оперативной группы Центрального отдела полиции и судебно-медицинский эксперт. По предварительным выводам, череп древний и, возможно, вырыт из могилы. Правоохранители изъяли его и отправили на экспертизу.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч. 1 ст. 115 УК Украины «Умышленное убийство», как того требует процедура в подобных случаях.

Как сообщал УНИАН, днем 1 октября в Харькове на лестнице возле квартиры в одном из домов на улице Василия Мельникова нашли тело 27-летней девушки с признаками насильственной смерти. Ее предполагаемого убийцу задержали спустя несколько часов в городе Купянск Харьковской области.