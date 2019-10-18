В Запорожье воры-неудачники не смогли забрать деньги из взорванного банкомата (видео)

Секции банкомата, где находились деньги, придавило кирпичами от разрушенной в результате взрыва стены.

В Запорожье неизвестные взорвали банкомат, который расположен на первом этаже многоэтажного жилого дома.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Запорожской области, инцидент произошел сегодня, 18 октября, около 4 часов утра в Шевченковском районе города.

Отмечается, что неизвестных изначально подожгли, а потом подорвали банкомат – их действия зафиксировала видеокамера. В результате взрыва был разрушен не только банкомат, но и стены супермаркета, в котором он располагался. Сразу после взрыва неизвестные скрылись. Сколько денег они смогли похитить, не уточняется.

В полиции открыли уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК Украины.

В результате взрыва пострадал банкомат «Приватбанка». Эту информацию корреспонденту УНИАН подтвердила специалист отдела коммуникации указанного банка Мария Соболевская.

По ее словам, финансовое учреждение объявило вознаграждение в размере 75 тыс. грн за информацию о грабителях.

Как рассказал корреспонденту УНИАН руководитель супермаркета Сергей Хлопук, злоумышленникам не удалось забрать деньги из секции банкомата, где находились купюры по 100 и 200 грн – их придавило кирпичами в результате повреждения стены. Секции с деньгами обнаружили сотрудники супермаркета, которые разбирали завалы.

Он добавил, что в результате взрыва существенно пострадало помещение супермаркета – повреждены витрины, а также продукция в ликеро-водочном отделе, рядом с которым находился банкомат. Сумма ущерба оценивается более чем в 100 тыс. грн.