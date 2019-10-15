Малыш еле дышал: 19-летняя мать избила младенца и оставила его в общежитии (видео)

Полиции горе-мать объяснила, что из-за стресса от постоянного детского крика оставила малыша и пошла на свидание.

На Ровенщине 19-летняя мать заперла младенца в комнате общежития и исчезла. Через несколько часов соседи, услышав плач ребенка, открыли дверь и были потрясены - малыш был избит и уже еле дышал.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Маленьком Никитке еще нет и месяца. Синяки, ссадины и кровь на лице – в таком состоянии ребенка нашли в закрытой комнате социального общежития.

На скорой в тяжелом состоянии Никита был доставлен в реанимацию областной больницы, медики были шокированы не только травмами, но и запущенностью младенца.

19-летняя мать вернулась только на следующий день и объяснила: у сестры заболел ребенок и она ушла помогать лечить, а своего якобы и пальцем не трогала. А травмы у ребенка, мол, от сквозняка. Впоследствии полицейским она уже заявила, что у нее был стресс от постоянного детского крика и она оставила малыша и пошла на свидание.

В соцобщежитие горе-мать прожила 4 суток, сказав, что не имеет где жить с младенцем. Еще тогда у ребенка заметили небольшие синяки. Это зафиксировали с медиками, однако, что бьет именно мама – доказательств не было. Впоследствии выяснилось, что у 19-летней девушки еще есть старший 3-летний сын, который находится в детском центре.

Малышу сейчас уже лучше, хотя он нуждается в дообследовании, ведь есть подозрение на перелом костей черепа. Где его мать – неизвестно, поскольку в общежитии она больше не появляется. Решается вопрос об отобрании детей у матери и лишении ее родительских прав. Оказалось, что мать уже стоит на учете у соцслужб, теперь же ей грозит тюремный срок до 5 лет.