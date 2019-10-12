В Киеве задержали мужчину, который в нетрезвом состоянии "заминировал" мост Патона

Мужчине грозит до шести лет тюремного заключения.

Полиция Киева задержала мужчину, который, будучи в нетрезвом состоянии, позвонил по спецлинии 102 и сообщил ложную информацию о заложенной взрывчатке на мосту Патона.

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Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киева, ночью в полицию поступило сообщение о минировании моста.

По адресу сразу же выехали взрывотехники, кинологи со служебными собаками, следственно-оперативная группа, "скорая" и спасатели. Специалисты тщательно обследовали объект и не нашли никаких взрывчатых веществ или предметов.

В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность псевдоминера и задержали его в квартире.

"Фигурант был пьян, когда передал ложную информацию о минировании. Мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Это 30-летний местный житель. Ранее проблем с законом не имел", - говорится в сообщении.

Начато уголовное производство по части 1 статьи 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до шести лет лишения свободы.