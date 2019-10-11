В киевском парке пьяный извращенец обнажился перед девочкой – полиция (фото, видео)

Мужчину задержали полицейские. Он отрицает обвинения в растлении несовершеннолетней.

Находясь в состоянии алкогольного опьянения, 30-летний киевлянин начал приставать к 14-летней девочке и демонстрировать ей половой орган. Благодаря сообщению прохожего, который стал очевидцем происшествия, полицейские оперативно задержали его. Начато уголовное производство.

Читайте такжеПоказывал девушкам половой орган: в сети появилось видео с извращенцем в метро КиеваОб этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

Отмечается, что происшествие случилось в Лесном массиве Деснянского района столицы. Мужчина заметил девочку, которая шла из школы в компании сверстников. Он начал к ней приставать, а затем совершать развратные действия.

«Компания несовершеннолетних шла по парку на улице Милютенко. В это время неизвестный обратился к одной из девочек и, сняв белье, обнажил свой половой орган. Чтобы предотвратить приближению правонарушителя, один из подростков применил перцовый баллончик. Случайный прохожий, который видел это происшествие, сразу позвонил на 102 и рассказал полицейским, в каком направлении ушел этот человек», – рассказал временно исполняющий обязанности начальника Деснянского управления полиции Юрий Герасименко.

Как говорится в сообщении, сотрудники отдела превентивной деятельности, которые в это время находились неподалеку, задержали подозреваемого – 30-летнего местного жителя. Установлено, что правонарушитель был ранее судим за совершение разбоя и нанесения смертельных телесных повреждений. Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Сам задержанный отрицает, что приставал к несовершеннолетней.

«Я шел по лесу, мне захотелось в туалет. Я подошел к дереву, ко мне подбежали трое, или четверо, я точно не помню, брызнули мне баллончиком в глаза. И дальше я шел вслепую», – сказал он.

Говорит, что, возможно, пытался у кого попросить о помощи, потому что ничего не видел. И не исключает, что в этот момент мог быть без штанов.

Как ранее сообщал УНИАН, в Киеве извращенец приставал к 9-летней девочке в троллейбусе.