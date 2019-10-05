цей матеріал доступний українською

На Тернопольщине грузовик насмерть сбил женщину, после чего въехал на территорию ГСЧС и протаранила иномарку (фото)

14:37, 05 октября 2019
Происшествия
100 0
Автомобиль по инерции занесло на территорию Чертковского РО Управления ГСЧС / фото Нацполиция

Как сообщили УНИАН в секторе коммуникаций главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области, дорожно-транспортное происшествие произошло вчера, 4 октября около 19 часов в Чорткове.

По предварительной информации, водитель грузовика с прицепом, двигаясь в направлении центра города, на подобном перекрестке выехал на тротуар и сбил женщину 1959 года рождения. После этого автомобиль по инерции занесло на территорию Чертковского РО Управления ГСЧС, там где он протаранил еще и припаркованное авто марки Opel.

Автомобиль на перекрестке выехал на тротуар и сбил женщину / фото Нацполіція

Женщина погибла на месте происшествия. Водитель предварительно трезв. Одна из версий ДТП, которую проверяют следователи, – отказ тормозов.

Событие внесено в ЕРДР согласно ст. 286 ч. 2 УКУ.

Автомобиль протаранил еще и припаркованное авто марки Opel / фото Нацполіція
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #ДТП на ТернопольщинеПогода в Тернополе