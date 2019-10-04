Авиакатастрофа под Львовом: в ГСЧС рассказали подробности

По состоянию на 9.20 подразделениями ГСЧС деблокирован один член экипажа и передан работникам скорой медицинской помощи.

В результате падения транспортного самолета Ан-12 неподалёку от Львова три человека погибли и три пострадали, судьба еще двух человек неизвестна.

Об этом говорится в сообщении на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

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«По состоянию на 9.00 установлено, что на борту находились восемь человек, из них семь членов экипажа и один человек, сопровождавшей груз. В результате падения самолета три человека погибли, три пострадали, судьба двух человек неизвестна. Аварийно-спасательные работы продолжаются», - подчеркивается в сообщении.

По состоянию на 9.20 подразделениями ГСЧС деблокирован один член экипажа и передан работникам скорой медицинской помощи.

Как сообщал УНИАН, вблизи Львова совершил аварийную посадку транспортный самолет Ан-12, спасатели пытаются высвободить экипаж. Транспортный самолет сначала исчез с радаров, а затем совершил аварийную посадку в 1,5 км от взлетно-посадочной полосы международного аэропорта «Львов». В спасательных работах от ГСЧС задействован 41 человек личного состава и семь единиц техники.