Подросток на родительском авто стал причиной гибели пенсионера в Одесской области

16-летний парень не справился с управлением и столкнулся с двумя другими машинами.

В Одесской области 16-летний парень, который взял Mercedes у родителей, устроил дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб человек.

Об этом сообщает областная полиция.

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Предварительно установлено, что подросток на машине родителей, совершая обгон, не справился с управлением и совершил столкновение с "Москвичом" и Honda.

В результате ДТП 75-летний водитель "Москвича" погиб на месте, а его 68-летнюю пассажирку госпитализировали с травмами различной степени тяжести. О состоянии других участников происшествия, в частности юноши, не сообщается.

Автомобиль Honda получил незначительные механические повреждения.

Правоохранители начали расследование обстоятельств трагедии.

Как сообщал УНИАН, в конце сентября в Беляевском районе Одесской области 12-летний мальчик застрелил из ружья подростка, который пришел к нему в гости.