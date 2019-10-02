Дорога в кипятке: коммунальщики устранят аварию на киевской улице в течение суток (фото)

Из-за порыва трубы произошло вытекание горячей воды на проезжую часть улицы Саксаганского, пострадавших нет.

На улице Саксаганского в Киеве сегодня, 2 октября, произошел прорыв водопровода, вследствие чего дорогу и тротуары затопила горячая вода.

Видео происшествия опубликовал Киев оперативный.

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В то же время в пресс-службе КП «Киевтеплоэнерго» сообщают о ликвидации аварии в течение суток, пока авария локализована.

Согласно сообщению, эксплуатационное повреждение трубопровода на проезжей части улицы было выявлено сегодня, 2 октября, в 12:29. Как сообщается, произошло вытекание воды на поверхность. В результате аварии пострадавших нет.

«На настоящее время повреждение локализовано. На месте работают аварийно-восстановительные бригады и задействована спецтехника. Ремонтные работы планируется завершить 3 октября 2019», - говорится в сообщении.

Коммунальщики отметили, что этот трубопровод находится в эксплуатации 47 лет.

Как сообщал УНИАН, в Киеве во время спецоперации полицейские ликвидировали иностранца, который 10 дней тому назад на Оболони стрелял в сотрудников КОВД.