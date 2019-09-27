Кузов всмятку: в оккупированном Крыму самосвал снес мост (фото)
На шестом этапе трассы «Таврида», в районе Бахчисарая (территория оккупированного Крыма) водитель самосвала снес часть недостроенного путепровода.
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Об этом сообщил на свой странице в социальной сети Facebook «представитель пресс-службы фирмы-подрядчика «ВАД» Григорий Назаров.
«Водитель субподрядной организации, подъезжая к путепроводу, проигнорировал необходимость соблюдать бдительность и опустить кузов на подъезде к искусственному сооружению. В результате поднятый кузов грузовика сбил две уложенные балки путепровода. Водитель грузовика не пострадал», - говорится в сообщении.
На данный момент устанавливается размер причиненного ущерба, который будет взыскан с субподрядной организации. Инцидент произошел на стройплощадке, где нет движения личного транспорта.
Как сообщал УНИАН, в Броварах Киевской области сотрудник полиции охраны въехал в остановку общественного транспорта, в результате чего один человек погиб, еще двое получили травмы.