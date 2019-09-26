Во Львове строительный кран упал на супермаркет (фото)

Кран упал вместе с крановщицей на склады супермаркета.

Утром 26 сентября на крышу львовского супермаркета «Арсен» упал кран с соседней территории строительства компании «Авалон».

Об этом сообщает Zaxid.net.

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По информации очевидцев, кран упал на склады маркета, куда отгружают товар.

Вследствие падения повреждены хозяйственные помещения и склады «Арсена». 45-летнюю крановщицу, которая обслуживала кран, зажало техникой.

Состояние женщины неизвестно, ее госпитализировали в больницу.

В то же время компания-застройщик заявила, что по факту происшествия начала служебное расследование.

Как сообщал УНИАН, во Львовской области спасатели уже вторую неделю пытаются потушить пожар на торфяниках.