цей матеріал доступний українською

Во Львове строительный кран упал на супермаркет (фото)

11:27, 26 сентября 2019
Происшествия
336 0
О состоянии пострадавшей пока неизвестно / фото: ZAXID.NET

Об этом сообщает Zaxid.net.

Читайте такжеСорвало скальп: девочка, упавшая в шахту лифта в Днепре, находится в тяжелом состоянии

По информации очевидцев, кран упал на склады маркета, куда отгружают товар.

Вследствие падения повреждены хозяйственные помещения и склады «Арсена». 45-летнюю крановщицу, которая обслуживала кран, зажало техникой.

Состояние женщины неизвестно, ее госпитализировали в больницу.

В то же время компания-застройщик заявила, что по факту происшествия начала служебное расследование.

Как сообщал УНИАН, во Львовской области спасатели уже вторую неделю пытаются потушить пожар на торфяниках.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Львов#инцидентыпогода во Львове