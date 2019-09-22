В Киеве на нефтебазе произошел пожар: слышны взрывы (видео)

Пожару был присвоен второй ранг сложности.

22 сентября в Киеве по адресу улица Вискозная, 2 начался масштабный пожар. Предварительно, горят цистерны с топливом. Пожару был присвоен второй ранг сложности. Жильцы окружающих районов видят зарево и слышат хлопки.

Для помощи в тушении вызвали пожарный поезд. Об этом сообщает Информатор.

Информация о причинах пожара и пострадавших выясняется. На адрес направляются дополнительные силы ГСЧС. Известно, что уже направлено 18 единиц техники.

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По данным издания, горит 9 цистерн с разливом топлива на площади около 500 квадратных метров. На месте происшествия работают 9 единиц специальной техники и около 70 человек личного состава. На данный момент улица Вискозная полностью перекрыта.

По состоянию на 23:10 стало известно, что спасатели хотят привлечь пожарный поезд. Информация о пострадавших пока отсутствует.