В Луцком гарнизонном военном госпитале произошел пожар, более 90 человек эвакуировали (фото)

Причина пожара устанавливается.

Ночью 20 сентября в Луцком гарнизонном военном госпитале произошел пожар, 91 человек эвакуирован.

Об этом сообщается на сайте ГСЧС Украины.

«20 сентября в 02.25 поступило сообщение о пожаре в Луцком гарнизонном военном госпитале. В 02.36 к месту вызова прибыли спасатели двадцать пятой Государственной пожарно-спасательной части города Луцка. По внешним признакам установлено, что пожаром охвачена кровля больничного корпуса. Площадь пожара составила около 500 квадратных метров», - говорится в сообщении.

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Отмечается, что оперативно была проведена эвакуация пациентов и персонала госпиталя.

«В общей сложности персоналом и спасателями эвакуирован 91 человек, из которых семь больных в тяжелом состоянии и 11 работников госпиталя. Пациенты госпиталя размещены в Луцкой городской клинической больнице. Пострадавших от пожара нет», - сообщили в ГСЧС.

В 03.12 пожар локализован, в 5.00 ликвидирован. Продолжается разбор конструкций.

Причина пожара устанавливается.