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На столичной Бощаговке перевернулся строительный кран (фото)

19:53, 19 сентября 2019
Происшествия
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На Борщаговке в Киеве перевернулся строительный кран / фото Киев оперативный

На проспекте Леся Курбаса в районе пересечения с улицей Семьи Сосниных в Киеве, где проводят реставрацию путепровода, перевернулся строительный кран.

Об этом сообщили в группе "Киев оперативный" в Facebook.

Сообщается, что в результате инцидента никто не пострадал. Однако возле места из-за аварии образовалась небольшая пробка.

Google Maps

Как сообщал УНИАН, сегодня возле рынка "Юность" в Киеве женщина за рулем врезалась в трамвай, движение транспорта было парализовано.

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Теги: #Киев#краныпогода в Киеве