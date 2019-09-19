На столичной Бощаговке перевернулся строительный кран (фото)

В результате инцидента никто не пострадал.

На проспекте Леся Курбаса в районе пересечения с улицей Семьи Сосниных в Киеве, где проводят реставрацию путепровода, перевернулся строительный кран.

Об этом сообщили в группе "Киев оперативный" в Facebook.

Сообщается, что в результате инцидента никто не пострадал. Однако возле места из-за аварии образовалась небольшая пробка.

Как сообщал УНИАН, сегодня возле рынка "Юность" в Киеве женщина за рулем врезалась в трамвай, движение транспорта было парализовано.