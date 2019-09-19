На столичной Бощаговке перевернулся строительный кран (фото)
19:53, 19 сентября 2019Происшествия
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В результате инцидента никто не пострадал.
На Борщаговке в Киеве перевернулся строительный кран / фото Киев оперативный
На проспекте Леся Курбаса в районе пересечения с улицей Семьи Сосниных в Киеве, где проводят реставрацию путепровода, перевернулся строительный кран.
Об этом сообщили в группе "Киев оперативный" в Facebook.
Сообщается, что в результате инцидента никто не пострадал. Однако возле места из-за аварии образовалась небольшая пробка.
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Как сообщал УНИАН, сегодня возле рынка "Юность" в Киеве женщина за рулем врезалась в трамвай, движение транспорта было парализовано.
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