В Черниговской области женщина приютила четырех голодных лебедят (фото)

Птицы зашли к женщине во двор. Сначала она спутала их с домашними гусями и искала хозяев.

Чернигов. 19 сентября. УНИАН. В Черниговской области во двор жительницы села Рождественское Коропского района зашли четверо молодых голодных лебедей, которых хозяйка приютила.

Об этом сообщает официальный сайт Коропского поселкового совета.

Согласно информации, во двор местной жительницы зашли лебеди, но она сначала подумала, что это домашние гуси.

«Это было вчера, часов в пять вечера. Я вышла загонять кур, вижу, метров за пять от моего забора сидят гуси. Я подумала, что соседские», - рассказала женщина.

Позже приглашенный ветеринар подтвердила, что птицы – молодые лебеди. Специалист отметила, что птицы невредимы, только слабы. Лебедей напоили и накормили запаренным зерном и рыбой.

Какой будет дальнейшая судьба птиц, пока неизвестно. Жительница Рождественского думает отдать птиц в Менский зоопарк, но если не получится пристроить их, то готова кормить сама.

Жители Рождественского указывают, что ранее видели молодых лебедей вблизи села, на торфяном карьере. Местный житель Николай Тимко говорит, что кормил лебедей хлебом, поэтому они привыкли к людям. Птицы питались ряской на водоеме, а когда съели всю – зашли в село.

В отделе безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины Коропского районного управления главного управления Госпродпотребслужбы в Черниговской области предполагают, что птицы не улетели в теплые края, потому что поздно вылупились и не достигли зрелости.