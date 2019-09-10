Миллион компенсации и 13 лет тюрьмы: в Житомире напавшему на молодую девушку вынесли приговор

Во время нападения студент нанес 19-летней девушке колото-резаные раны шеи и другие побои, вследствие чего она получила инвалидность.

В Житомире к 13 годам лишения свободы приговорен местный житель, который в январе прошлого года совершил разбойное нападение на 19-летнюю девушку.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Житомирской области, соответствующий приговор 6 сентября вынес Богунский суд Житомира.

Согласно сообщению, мужчина признан виновным в совершении преступления по ч. 4 ст. 187 (разбой, соединенный с причинением тяжких телесных повреждений) УК Украины, ему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с конфискацией половины принадлежащего ему имущества.

«Сторона обвинения предоставила суду неопровержимые доказательства, которые суд признал обоснованными и назначил реальное наказание, несмотря на то, что нападавший пытался не признавать свою вину в совершенном преступлении», - сообщили в прокуратуре.

Также приговором суда удовлетворен гражданский иск потерпевшей стороны о взыскании с обвиняемого причиненного материального и морального вреда, соответственно, на сумму почти 99 тыс. грн и 1 млн грн.

В прокуратуре напомнили, что разбойное нападение на житомирянку местный житель, студент одного из высших учебных заведений, 1998 г.р., совершил в январе 2018 года.

«Трагическое происшествие, которое закончилось для потерпевшей тяжкими телесными повреждениями, приведшими к потере здоровья и приобретению инвалидности, произошло вечером, после 19.00, в районе Богунии. Злоумышленник, встретив девушку в малолюдном месте, напал на нее с целью завладения золотыми украшениями», - говорится в сообщении.

По информации ведомства, когда же потерпевшая попыталась оказать сопротивление, нападавший нанес колото-резаные раны шеи и другие побои, и, сорвав ювелирные украшения - золотую цепочку с подвеской, серьги и золотые кольца, скрылся. Нашли девушку в тот же вечер на месте преступления ее родные.