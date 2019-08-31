Полиция открыла уголовное производство из-за пожара на полиграфическом предприятии под Львовом

В результате пожара огнем было уничтожено 10 автомобилей, также пострадал человек.

По факту пожара на складах химического предприятия под Львовом открыто уголовное производство.

Об этом сообщили в отделе коммуникации главного управления Национальной полиции во Львовской области.

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"Уголовное производство открыто по части 1 статьи 270 УК Украины (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности... Проводится расследование, назначен ряд экспертиз", - говорится в сообщении.

По данным полиции, у госпитализированного сотрудника предприятия медики диагностировали ожоги головы, корпуса и рук.

В свою очередь в ГСЧС области уточнили, что площадь пожара составила 4100 кв.м., а огонь уничтожил 4 грузовика и 6 легковых автомобилей.

Напомним, пожар на складах ООО "Ника друк" в селе Чишки возле Львова вспыхнул в пятницу около 14:00. Пожар произошел всего в 10 километрах от Львова, поэтому едкий дым понесло на город.