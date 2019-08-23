В Одессе на Потемкинской лестнице развернули 28-метровый Флаг Украины (фото)

Во время флешмоба курсанты держали синие и желтые бумажные корабли, выразив таким образом поддержку военнопленным украинским морякам.

В Одессе на Потемкинской лестнице развернули 28-метровый Флаг Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, огромное желто-синее полотнище развернуто по случаю Дня Государственного флага в рамках Вышиванкового фестиваля, который сегодня стартовал в Одессе.

В акции приняли участие около 100 человек, в числе которых – организаторы, волонтеры и курсанты Одесского военно-морского лицея. Поднятие флага сопровождалось выступлением оркестра Военно-морских сил Украины, стоявшим возле памятника Дюку.

Длина флага - 28 метров - соответствует возрасту независимой Украины. Участники акции также совместно исполнили Гимн Украины.

Курсанты держали желтые и синие бумажные кораблики, символизирующие поддержку украинских военных моряков, захваченных в плен Россией.

Данный Вышиванковый фестиваль является одиннадцатым. В его рамках пройдет выставка-ярмарка народных мастеров декоративно-прикладного искусства, художественная выставка, различные мемориальные акции, составление «живой вышиванковой цепи», массовый диктант, автопробег и пр.

Как отмечают организаторы, впервые в рамках фестиваля пройдет благотворительная акция «Вышиванка — оберег для ребенка». Ее суть в том, что все желающие могут принести национальные костюмы разных времен, которые по размеру подходят детям в возрасте от 3 до 18 лет. Все костюмы передадут в спецучреждения (приюты, интернаты) для сирот, которым расскажут об особенностях украинской одежды.

Также в ходе фестиваля сотрудники Центра обслуживания граждан предоставят влюбленным парам возможность быстро зарегистрировать брак прямо на улице.