На Южно-Украинской АЭС майнили криптовалюту – определение суда

Несанкционированно установленное компьютерное оборудование нашли на станции следователи СБУ.

Должностные лица Южно-Украинской АЭС установили в режимном помещении станции компьютерное оборудование, которое использовалось для майнинга криптовалюты. из-за подключения техники к сети произошло разглашение сведений относительно физической защиты станции, которые составляют государственную тайну.

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Это следует из определения Центрального районного суда города Николаева. Несанкционированно установленное оборудование нашли на станции следователи СБУ, в ходе санкционированного обыска 10 июля. Правоохранители обнаружили и изъяли медиа-конвертер, оптоволоконный кабель и часть сетевого кабеля.

Следователь обратился в суд с ходатайством о наложении ареста на изъятое имущество, судья ходатайство удовлетворил.

Напомним, в июне стоимость биткойна превышала 10 тысяч долларов, однако в июле он резко резко упал и торгуется ниже $10 тысяч.